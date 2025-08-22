Уставы ВС России начали адаптировать под новые реалии

Уставы Вооруженных сил России адаптируют под новые реалии. Об этом журналистка Анастасия Кашеварова сообщила в своем Telegram-канале .

«Как мне сообщили ряд источников, работа над новыми уставами ведется в Минобороны и в Генштабе. К завершению она не близка, но есть надежда, что хотя бы новый Боевой Устав будет принят до окончания СВО. Хотя никто не знает, когда окончание СВО, но по планам воевать год-два еще будем», — написала она.

В уставы — боевой, дисциплинарный и устав внутренней службы — вносились изменения указами президента, отдельными приказами и так далее. Но все они — наследие прошлого, добавила она, «с некоторыми вкраплениями современности, которые в устаревшем уставе смотрятся, как в телеге пятое колесо».

«Потому и телега со скрипом едет. Боевой устав требует изменений в связи с СВО: приняты новые виды вооружения, новые рода войск появились, такие как БПЛА. Изменилась и тактика, и стратегия», — отметила она.

При этом до сих пор в ходу бумажные карты, а пользоваться гаджетами и компьютерами на фронте запрещено. ФСБ России может прийти и забрать все гаджеты. Такие случаи уже происходили.

«Мы во многом сейчас воюем не по уставу, в обход устава и в нарушение устава. Все эти новые технологии никак не вписаны в устав», — пояснила журналистка.

За первое полугодие Ростех передал российским войскам 65% ежегодного плана особо востребованного вооружения. Глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что западные чиновники шокированы такими темпами. При этом российская «оборонка» не достигла своего потолка, он «еще очень высокий». Чемезов отметил, что будет сделано столько оружия, сколько потребуется.