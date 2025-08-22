«Запад в шоке». Глава Ростеха рассказал о темпах производства оружия

Госкорпорация «Ростех» поставила в российские войска за первое полугодие 65% годового плана особо востребованного вооружения. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, западные чиновники шокированы от таких темпов.

«По особо востребованным образцам вооружений и военной техники идем с опережением — за первые полгода поставили в войска 65% от годового плана. Запад в шоке от наших темпов», — сказал Чемезов в беседе с РИА «Новости».

Глава госкорпорации заверил, что российская «оборонка» не достигла своего потолка, он «еще очень высокий». Чемезов отметил, что будет сделано столько оружия, сколько потребуется. Он напомнил, что с начала спецоперации на Украине производство некоторых видов вооружения выросло в десятки раз, и продолжает увеличиваться в разы ежегодно.

Накануне Ростех поставил ВКС России новую партию истребителей Су-35С. Эти самолеты выполняют широкий спектр задач российской авиации, от сопровождения техники до защиты наземных объектов.