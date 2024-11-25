Великобритания усилила антироссийскую кампанию на фоне успехов Вооруженных сил РФ на поле боя. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве в Лондоне.

«Истинную цель очередного витка антироссийской кампании Лондона усматриваем в попытке зацементировать пошатнувшийся проукраинский консенсус», — объяснили дипломаты.

Речь также идет о сдвиге в политико-электоральном ландшафте в ключевых государствах Запада. Кроме этого, в Великобритании наблюдается заинтересованность силового блока «под сурдинку» запросить дополнительное финансирование на оборонные нужды.

Соединенное Королевство могло стать первой страной, снявшей ограничения с ВСУ на удары вглубь России, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.