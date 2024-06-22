Путин ужесточил позицию по переговорам с Украиной, заявили в США

Президент России Владимир Путин предложил Украине более строгие условия для завершения конфликта, чем те, что были раньше. Об этом написал корреспондент издания Responsible Statecraft Блейз Малли.

«Президент России Владимир Путин, со своей стороны, также ужесточил позицию на переговорах в прошлые выходные», — заявил журналист.

По мнению Малли, изменение риторики со стороны российского президента стало ответом на конференцию по Украине, которая прошла в Швейцарии. Журналист также сделал вывод, что киевские власти на этом мероприятии не добились никаких значимых результатов.

На прошлой неделе Путин назвал условия для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, для начала переговоров ВСУ должны уйти с территории новых российских регионов. Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а Запад — снять санкции с России. Путин добавил, что на таких условиях переговоры могут пройти «хоть завтра».