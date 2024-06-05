Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала конференцию по Украине, которая пойдет в июне в Швейцарии, как никчемное предприятие. Об этом она заявила «Известиям» .

По ее словам, крупнейшие державы либо отказались от участия в этом мероприятии, либо понизили его уровень до технического.

«То, что это никчемное предприятие, знают все. Не все имеют возможность об этом говорить вслух», — пояснила дипломат.

Так Захарова оценила предложение Швейцарской народной партии, которая призвала руководство страны пригласить Россию для участия в этой конференции. Ее представители считают, что таким образом саммит поможет вернуться к принципам нейтралитета, который сейчас не признает ни одна из сторон.

В конце мая Захарова назвала саммит мира в Швейцарии «очередным надуваловом» американского Госдепартамента. По ее словам, мирные конференции не проводят люди, которые параллельно поставляют вооружение в зону конфликта.