Военнопленный ВСУ Вячеслав Аржаков, которого мобилизовали в 58 лет, заявил, что командование вместе с сослуживцами бросило его под Сергеевкой на Донецком направлении. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

«Забрали меня, сказали, на один день заберем тебя, что-то посмотреть, поохранять. Отвезли, бросили меня и все. <…> Возле Сергеевки», — заявил солдат.

По его словам, сначала он находился вместе с другими пятерыми военными. Потом четверо бойцов сбежали, остался он и один сослуживец. Последний тоже скрылся, когда узнал о приходе российских войск.

«Нам звонят и говорят: „Слева от вас идут, защищайтесь“. „Ты скажи, как защищаться, нас два человека“. Этот с рацией бросил все и убежал», — рассказал Аржаков.

Он объяснил, что после побега последнего солдата решил остаться и спрятаться. Так военный дождался вечера, а потом вышел к российским бойцам, чтобы сдаться в плен.

Аржакова отправили в зону СВО через патруль ТЦК. На медкомиссии признали годным и пообещали, что определят в тыл. Сначала военный действительно был в тылу, но потом его все равно отправили на передовую.

Ранее боевик 59-й мотопехотной бригады Украины рассказал, что из ВСУ сбегает много солдат. Он отметил, что «за три дня сотня человек превратилась в ноль».