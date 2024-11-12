Reuters: условия переговоров Украины и России определятся через четыре месяца

В ближайшие четыре-пять месяцев станут известны условия переговоров между Россией и Украиной. Об этом Reuters рассказал анонимный украинский чиновник. Он выразил надежду, что конфликт близится к завершению.

«Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, исходные позиции», — сообщил собеседник агентства.

Зима станет критическим периодом для Украины, подчеркнул чиновник.

Авторы статьи добавили, что в украинской администрации ждут инаугурации нового президента США Дональда Трампа, чтобы понять, как он будет поддерживать киевский режим в конфликте с Россией.

Ранее журналисты турецкой газеты DikGAZETE предположили, что Трамп может не рассматривать украинского лидера Владимира Зеленского как своего партнера из-за его связей с семьей действующего главы США Джо Байдена.

По мнению аналитиков, Штаты могут выступить с инициативой о начале мирных переговоров по Украине еще до конца этого года.