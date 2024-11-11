Аналитик предрек «сюрприз» от США по Украине до конца года

Аналитик Латифоглу: США могут предложить переговоры по Украине до конца года

США могут выступить с инициативой о начале мирных переговоров по Украине еще до конца этого года. Такое мнение в интервью РИА «Новости» озвучил турецкий аналитик Серхат Латифоглу. В худшем случае, по его прогнозам, это может произойти в январе–феврале 2025 года.

«До конца года может быть сюрприз. Запад ведет закулисную дипломатию. Не стоит удивляться, если США предпримут инициативу по началу переговоров до конца года», — сказал он.

Дональд Трамп, одержавший победу на выборах президента США, ранее уверял, что сможет урегулировать конфликт на Украине путем переговоров. Он неоднократно говорил, будто сможет разрешить ситуацию всего за один день.

Однако в России считают, что это украинский кризис — слишком сложная проблема для такого быстрого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к урегулированию конфликта на Украине. На своих митингах Трамп называл президента Владимира Зеленского «торгашом», отмечая, что каждый его визит в Соединенные Штаты заканчивается многомиллиардной помощью с американской стороны.

Трамп 7 ноября созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. Темой их беседы стала Украина. Избранный американский президент посоветовал коллеге «не обострять ситуацию» и напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.