Избранный президент США Дональд Трамп может не рассматривать украинского лидера Владимира Зеленского как своего партнера из-за его связей с семьей действующего главы государства Джо Байдена. Такое предположение выдвинула турецкая газета DikGAZETE .

«Трамп никогда не забудет то, что сделали ему „Байдены“. В украинском вопросе он обязательно учтет факт финансовой поддержки, предоставленной биологическим лабораториям, и напомнит главе киевского режима об этом грязном сотрудничестве с Хантером Байденом», — сообщило издание.

Автор считает, что Зеленскому останется один выход — сбежать в Великобританию, где ему предоставят проживание. Он не сможет себя спасти, несмотря на поздравительное послание Трампу. Победивший на выборах республиканец таким образом отомстит Байдену и Зеленскому.

На Украине считают, что Зеленский «подставил» Трампа, продлив в стране военное положение в день выборов, 5 ноября. Это своего рода вызов американскому лидеру «ну, пусть попробует» от украинского президента.