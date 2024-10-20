Российские войска нанесли удар по складу с боекомплектом в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Вместе со складом около 20 бандеровцев ушли на встречу с Бандерой», — заявил подпольщик.
Немногим ранее Лебедев рассказал о поражении места дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины в Запорожье, которое находится под контролем вражеской стороны. Боевики разместились на территории кинологического центра, уточнил подпольщик.
До этого координатор сопротивления заявил о подготовке ВСУ к прорыву на Запорожском направлении. По его словам, военные «втихую гнали» колонны танков и солдат.
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