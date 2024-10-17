«Гонят втихую». ВСУ заподозрили в подготовке плана прорыва на Запорожском направлении

Вооруженные силы Украины могут готовить новый план прорыва на Запорожском направлении. Об этом в интервью «Царьграду» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, ВСУ «гонят втихую» колонны солдат и танков.
«Прошла большая колонна танков. Сколько — сказать затруднительно, шли без света. Но по времени, минут 40 проходила колонна. То есть не один десяток единиц. Шли с бензовозом и парой автобусов с военными», — отметил подпольщик.
Ранее Вооруженные силы России уничтожили эшелон с военными ВСУ в Казанке Николаевской области. Личный состав состоял из подразделений, понесших потери на Харьковском и Курском направлениях.
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