Вооруженные силы Украины могут готовить новый план прорыва на Запорожском направлении. Об этом в интервью «Царьграду» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, ВСУ «гонят втихую» колонны солдат и танков.

«Прошла большая колонна танков. Сколько — сказать затруднительно, шли без света. Но по времени, минут 40 проходила колонна. То есть не один десяток единиц. Шли с бензовозом и парой автобусов с военными», — отметил подпольщик.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили эшелон с военными ВСУ в Казанке Николаевской области. Личный состав состоял из подразделений, понесших потери на Харьковском и Курском направлениях.