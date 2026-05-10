Киев рано или поздно осознает неизбежность вывода своих войск из Донбасса и в итоге сделает это. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Они знают на Украине, что это нужно сделать и что они это рано или поздно все равно сделают», — подчеркнул он.

По словам Ушакова, вывод сил из региона, который выбрал жизнь в составе России, — ключевое условие Москвы для достижения мира. Пока этот шаг не будет сделан, любые переговоры, даже десятки раундов, не сдвинут ситуацию с мертвой точки.

Накануне Ушаков анонсировал скорый визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в российскую столицу. Он пояснил, что дипломаты прилетят в Москву для продолжения переговоров по украинскому вопросу.

Готов к личной встрече и украинский лидер Владимир Зеленский. Такое послание президенту России Владимиру Путину передал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.