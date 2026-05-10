Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер прилетят в Москву в ближайшее время для продолжения диалога по украинскому вопросу. Об этом в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил помощник президента России по международным делам Павел Ушаков.

Он подчеркнул, что американская администрация сейчас сконцентрирована на кризисе на Ближнем Востоке, но украинская проблематика из ее повестки не ушла.

«Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — приедут в Москву, мы продолжим с ними диалог», — заявил Ушаков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в минувшую субботу, 9 мая, заявил, что США не подавали никаких сигналов о выходе из переговорного процесса по Украине.

Он пояснил, что американцы с самого начала хотели быстрых результатов, но процесс достижения мира достаточно сложный и требует большего количества усилий и длительного подхода.