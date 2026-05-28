Ушаков назвал условия Каллас «уличными высказываниями»

Требования главы евродипломатии Каи Каллас — это обычные уличные высказывания, которые мало кого волнуют, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом сообщили «Вести» .

«Это обычные такие уличные высказывания этой дамы, к которым уже все привыкли и на которые, я бы сказал, мало кто реагирует. Ну кто на это будет реагировать?» — отметил Ушаков.

Ранее Каллас заявила, что для начала переговоров по Украине Россия должна безоговорочно прекратить огонь, а Евросоюз имеет право участвовать в переговорном процессе и требовать уступок от российской стороны.

Глава МИД Сергей Лавров назвал ее слова идиотскими.