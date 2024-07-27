«Ущерба нет». Глава Рязанской области — об утренней атаке украинских БПЛА

Губернатор Малков: никто не пострадал при атаке дронов ВСУ на Рязанскую область

Фото: РИА «Новости»

В результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на Рязанскую область никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.

«Сегодня утром над территорией Рязанской области уничтожены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет», — написал он.

Украинские дроны попытались ударить по региону утром 27 июля, сообщили в Минобороны России. Средства противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников самолетного типа.

В ночь на субботу системы ПВО сбили в пяти регионах 14 бесплотных летательных аппаратов. Украинские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Ростовской, Липецкой и Брянской областей.

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