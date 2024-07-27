Системы ПВО за ночь сбили 14 беспилотников над российскими регионами

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников в Курской, Ростовской, Белгородской, Брянской и Липецкой областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего БПЛА нейтрализовали под Курском — там сбили семь дронов. В Белгородской области ликвидировали три беспилотника, в Ростовской — два, а в Брянской и Липецкой — по одному.

В Минобороны отметили, что украинские военные пытались совершить с помощью дронов террористическую атаку на территории России.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что обломки беспилотника ВСУ упали на хозяйственные постройки в Мясниковском районе и подожгли сухую траву. По его словм, никто не пострадал.

В тот же день украинский БПЛА ударил по селу село Любимовка в Курской области. Исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов указал, что обломки рухнули на территории предприятия, из-за атаки повреждения получили помещения хлебоприемного пункта.