ВСУ атаковали беспилотниками Рязанскую область

МО: военные сбили утром 27 июля 7 дронов ВСУ в Рязанской области

Фото: РИА «Новости»

Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали семь беспилотников ВСУ над территорией Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники атаковали регион примерно в 6:45 утра по московскому времени. По данным оборонного ведомства, украинские боевики пытались совершить террористическую атаку c применением дронов самолетного типа на российских объектах.

Ранее в Минобороны указали, что в ночь на 27 июля средства ПВО нейтрализовали в пяти регионах 14 БПЛА. Половину из них уничтожили под Курском. Атаки беспилотников также зафиксировали в Белгородской, Липецкой, Ростовской и Брянской областях.  

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