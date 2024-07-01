Ущерб от последней ракетной атаки ВСУ подсчитали в Севастополе

Обстрел ВСУ повредил 10 квартир и восемь частных домов в Севастополе

Запущенные украинскими боевиками ракеты в минувшую субботу, 29 июня, повредили 10 квартир в многоэтажках и восемь частных домов. Об этом в ходе совещания правительства города объявил глава департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

Он пояснил, что все данные получил от специальной комиссии Балаковского муниципалитета, члены которой обошли пострадавшие от обстрела районы.

«Количество поврежденных домовладений увеличилось — 10 квартир в двух многоквартирных домах и восемь домов частного сектора. Также повреждения получили семь автотранспортных средств и один мотоцикл», — привел заявление Бездольного ТАСС.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в минувшую субботу, 29 июня, сообщил, что в районе Балаклавы дежурные средства противовоздушной обороны сбили две цели.

Он добавил, что в результате ракетного обстрела со стороны украинских боевиков ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя. Их забрали в больницу прибывшие на место врачи.