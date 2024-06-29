Две воздушные цели уничтожили в небе над Севастополем

Развожаев: в небе над Севастополем уничтожили две воздушные цели ВСУ

Фото: РИА «Новости»

В Севастаполе система ПВО отражает ракетную атаку ВСУ. Предварительно, в небе над акваторией и в районе Балаклавы уничтожили две воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. В районе Ялтинского кольца загорелась трава, в Балаклаве осколки повредили крышу частного дома. Информации о пострадавших не поступало.

В 09:34 стало известно об отбое воздушной тревоги, объявленной в 08:56.

Развожаев напомнил, что об опасных находках следует немедленно сообщать по номеру 112. На место оперативно направятся спасательные службы.

Перед этим губернатор предупреждал о работе системы противовоздушной обороны над Севастополем. Он отметил, что все службы привели в состояние боевой готовности, и попросил жителей оставаться в безопасных местах или укрытиях, не выходить на открытое пространство. Осколки представляют основную опасность, пояснил Михаил Развожаев.

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