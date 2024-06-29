Число пострадавших после утреннего удара ВСУ по Севастополю выросло до четырех

Развозжаев: в результате ракетной атаки в Севастополе пострадали четыре человека

Четыре жителя Севастополя получили ранения различной степени тяжести в результате ракетной атаки ВСУ утром 29 июня. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

«У них осколочные ранения <…>. Все были доставлены в больницу, одного человека после осмотра отпустили домой», — подчеркнул глава города.

Кроме того, повреждения получили три частных дома, в трех МКД выбило окна в нескольких квартирах. Осколками посекло семь автомобилей и мотоцикл. Без света до 16:00 оставались дома на улицах Выгонной, Жукова, Морской пехоты и Оздоровительной в Балаклаве.

Ранее Развозжаев заявил, что в Севастополе ВС РФ отразили ракетную атаку ВСУ и сбили в районе Балаклавы две воздушные цели.