Ущерб от атаки ВСУ на Воронеж оценили в 25 миллионов рублей

Атака ВСУ на Воронеж в ночь на 11 января нанесла городу ущерб, сопоставимый с июлем 2025 года. Об этом заявил мэр города Сергей Петрин , отвечая на вопросы журналистов.

«Можно по масштабам затрат, наверное, соизмерить с 15 июля 2025-го, если честно. То есть навскидку сейчас я бы так посчитал, цифры там порядка 20-25 миллионов рублей, не менее», — сказал он.

Вечером 10 января в небе над Воронежем сбили 17 украинских БПЛА. При падении обломков повреждения получили многоквартирные и частные дома, гимназия, административные здания.

Пострадали четыре человека. Утром в воскресенье одна из получивших ранения скончалась: жертвой ВСУ стала учительница русского языка.

Петрин также отмечал, что в городе начали восстанавливать поврежденное при обстреле остекление. Специалистам предстоит осмотреть более 50 домов: 43 в частном секторе и 12 многоквартирных. Ведется работа и по оценке ущерба автомобилям.

«Сейчас поступило более 80 заявлений от собственников», — писал он в телеграм-канале.