Посол Долгов спросил у фон дер Ляйен, сколько у Еврокомиссии дивизий

Воинственно настроенная глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен вназапно призвала Россию проявить стремление к миру с Украиной. В ответ посол по особым поручениям Константин Долгов процитировал генсека ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина, поинтересовавшись, сколько у нее дивизий. Он заявил об этом в интервью «Газете.ru» .

Его удивила резкая смена риторики. Дипломат предположил, что фон дер Ляйен замерзла, раз перешла от разговоров о войне к миру. Сталин в свое время, напомнил Долгов, спросил премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, сколько дивизий у папы римского, чтобы учесть его интересы после урегулирования конфликта. Тот же вопрос посол задал главе ЕК.

«Вот, и у фон дер Ляйен сколько дивизий?» — сказал он.

Черчилль описал исторический разговор Сталина с министром иностранных дел Франции Пьером Лавалем в книге «Вторая мировая война» (The Second World War). Автор мемуаров «Как я стал переводчиком Сталина» Валентин Бережков утверждал, что эта фраза прозвучала из уст самого британского премьера.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик обвинил фон дер Ляйен во лжи. Он напомнил, что Россия настроена на мирное урегулирование.