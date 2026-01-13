В Госдуме обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи после ее призыва к России продемонстрировать заинтересованность в урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Заявление Урсулы фон дер Ляйен — лживые, как и вся политика Евросоюза по отношению к России. Мы хотим мира, но не ценой каких-то уступок за счет нашей национальной безопасности», — заявил член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Белик добавил, что страны Евросоюза при этом сами не заинтересованы в мире на Украине, так как до сих пор не представили конструктивных предложений по разрешению конфликта. Кроме того, больше всего «ястребов войны» во всем западном полушарии находится именно в Европарламенте.

Депутат подчеркнул, что Евросоюз и Великобритания делают все для эскалации украинского конфликта.

Урсула фон дер Ляйен, заявляя ранее, что Москва должна показать интерес к миру на Украине, ничего не сказала при этом про заинтересованность Киева.