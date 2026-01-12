Фон дер Ляйен призвала Россию показать «заинтересованность в мире»

Россия должна «продемонстрировать заинтересованность в мире». С таким заявлением выступила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщило Reuters.

«Теперь Россия должна показать, что она заинтересована в мире», — пояснила глава ЕК.

По ее мнению, базой для мирного урегулирования конфликта можно считать план из 20 пунктов, который в конце 2025 года обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп.

Также фон дер Ляйен отметила, что, помимо этого документа, для Украины готовы гарантии безопасности от США и стран Европы.

Про заинтересованность Киева в мире председатель Еврокомиссии, впрочем, не сказала ничего.