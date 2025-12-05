Урок мужества к 84-й годовщине битвы за Москву прошел в Воскресенске

В рамках проекта «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия» и патриотической акции «За нами Россия, за нами Москва!» в Белоозерской городской библиотеке прошел урок мужества. Учащимся МОУ «Лицей № 23» городского округа Воскресенск показали видео-хронику «Битва за Москву» и рассказали об исторической роли этого сражения, когда советским солдатам впервые удалось остановить наступление немецких войск и создать возможность для дальнейшего контрнаступления.

Депутат Совета депутатов Воскресенска Олег Сухарь и руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура выступили перед собравшимися. Школьникам напомнили о событиях Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости защитников Москвы, о подвигах героев-панфиловцев, подольских курсантов и бойцов народного ополчения.

Также ребятам представили фотовыставку «Семья героя». Экспозиция объединила фотографии матерей, жен, детей земляков, погибших в локальных войнах, военных конфликтах и в зоне специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.