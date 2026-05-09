Уралвагонзавод поставил новые партии танков Т-90М, Т-80 и Т-72 в зону СВО

Уралвагонзавод передал российским военным очередные партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Т-90М «Прорыв» — самая новая версия основного боевого танка, Т-80БВМ создан для действий в условиях низких температур, а Т-72Б3М — это глубокая модернизация советского Т-72.

При производстве машин конструкторы опирались на опыт боевого применения и обратную связь от танкистов с передовой. Главная задача — повысить живучесть техники и защитить экипаж.

Генеральный директор концерна УВЗ Александр Потапов сравнил современные танки с легендарным Т-34. По его словам, они так же отвечают требованиям эпохи и угрозам, используя новые технические решения.

«Главное — что, создавая новое, они продолжают традиции конструкторской школы победителей. И наши дети и внуки будут говорить о сегодняшних 72-х, 80-х и 90-х так же, как мы говорим о Т-34», — отметил он.

Ремонтные бригады концерна работают вблизи линии фронта и в прямом контакте с технологами: это позволяет оперативно вносить изменения в конструкцию.

В январе УВЗ поставил на передовую предыдущую партию танков Т-90М.