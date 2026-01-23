В зону СВО поступила новая партия танков Т-90М

Российская армия получила с «Уралвагонзавода» новую партию танков Т-90М, прошедших доработку с учетом опыта специальной военной операции. Об этом сообщило польское издание Defence24 .

Среди изменений — новая пушка калибра 125 миллиметров, дистанционно управляемый модуль вооружения с пулеметом, новая сварная башня, более мощный двигатель и комплекс динамической защиты, позволяющий бороться с атаками дронов.

Сколько всего единиц поступило в войска, не раскрывается.

Ранее в пресс-службе госкорпорации «Ростех» рассказали, что российские танки — Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М — по совокупности показателей превосходят даже самые современные иностранные аналоги.