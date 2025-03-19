«Ура! Мы дома!» Появилось видео с возвращенными из плена российскими бойцами

Минобороны России показало видео с возвращающимися с Украины военнопленными

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено возвращение российских военнослужащих из плена ВСУ в рамках обмена, состоявшегося 19 марта. Ролик разместили в пресс-службе оборонного ведомства.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих», — отметили в пресс-службе.

На записи видно, как военнослужащие садятся в автобус и выражают признательность за освобождение.

«Ура! Мы дома!» — прокричали военные.

Посредничество в возвращении российских военных обеспечили Объединенные Арабские Эмираты.

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «175 на 175». В качестве жеста доброй воли ВСУ также передали 22 тяжелораненых военных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.