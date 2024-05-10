Упавший дрон взорвался на ферме белгородского поселка Пролетарский | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 23:59 Упавший дрон взорвался на ферме белгородского поселка Пролетарский Белгородский губернатор Гладков: дрон взорвался на ферме поселка Пролетарский РИА «Новости»

Читать 360 в

Запущенный с территории Украины беспилотник упал и взорвался на территории сельхозпредприятия поселка Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что взрывная волна и осколки летательного аппарата повредили три здания и две единицы техники. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Реклама

Для ликвидации последствий воздушной атаки на место прибыли экстренные службы региона.

Белгородская область подверглась серии массированных воздушных атак со стороны Украины в пятницу, 10 мая. После первой попытки удара Минобороны заявило об уничтожении 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire, пяти управляемых авиационных бомб и одного беспилотника в небе над российским регионом.

Вторую атаку отбили дежурные системы противовоздушной обороны, но упавшие осколки повредили 12 домов, постройку и машину в селе Никольское, трактор на территории промышленного предприятия, а также кровлю дома в селе Таврово.