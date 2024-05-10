Осколки сбитых на подлете к Белгороду целей повредили 12 домов в селе Никольское | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 20:50 Осколки сбитых на подлете к Белгороду целей повредили 12 домов в селе Никольское Губернатор Гладков заявил о втором перехвате воздушных целей над Белгородом РИА «Новости»

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Дежурная система противовоздушной обороны сбила несколько целей на подлете к Белгороду и его пригородам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что упавшие осколки выбили окна, посекли фасады и заборы 12 жилых домов в селе Никольское. Также повреждения получила одна надворная надстройка и припаркованный автомобиль.

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Гладков добавил, что часть сбитых объектов упала на территории промышленного предприятия и повредила трактор. Также пострадала кровля жилого дома в селе Таврово.

«Оперативные и аварийные службы работают на местах. Подомовой обход продолжается. Информация по разрушениям уточняется», — написал белгородский губернатор.

Это уже второй массированный обстрел российского региона. Минобороны ранее отчиталось о сбитых над Белгородской области 17 снарядах реактивной системы залпового огня Vampire, пяти управляемых авиационных бомб и одного беспилотника. По данным губернатора региона повреждения от упавших осколков получили шесть домов поселка Дубовое, а также линия газоснабжения.