«Упадет на колени». Запад настроился на продолжение переговоров по Украине

Журналист Боуз: Запад заблуждается в том, что Россия будет умолять о переговорах

Фото: РИА «Новости»

На Западе уверены, что Россия сама попросит возобновить переговоры с Украиной и согласится на все требования. Однако этого не случится, сообщил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

«Любые заблуждения в Европе или США о том, что Россия сейчас упадет на колени и будет умолять об урегулировании, — это всего лишь заблуждения», — сказал он.

Ранее Боуз осудил поведение президента Украины Владимира Зеленского на фоне плачевной ситуации под окруженным российским войсками Купянском. Журналиста возмутило, что пока гибнут военнослужащие, их руководство разъезжает по Европе и пьет шампанское.

Британский аналитик Алан Уотсон тоже предупредил, что Западу не удастся заставить Россию прекратить огонь на невыгодных условиях. По его мнению, страна намерена сражаться, пока Украина не потерпит поражение.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте