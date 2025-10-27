Журналист Боуз: Запад заблуждается в том, что Россия будет умолять о переговорах

На Западе уверены, что Россия сама попросит возобновить переговоры с Украиной и согласится на все требования. Однако этого не случится, сообщил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

«Любые заблуждения в Европе или США о том, что Россия сейчас упадет на колени и будет умолять об урегулировании, — это всего лишь заблуждения», — сказал он.

Ранее Боуз осудил поведение президента Украины Владимира Зеленского на фоне плачевной ситуации под окруженным российским войсками Купянском. Журналиста возмутило, что пока гибнут военнослужащие, их руководство разъезжает по Европе и пьет шампанское.

Британский аналитик Алан Уотсон тоже предупредил, что Западу не удастся заставить Россию прекратить огонь на невыгодных условиях. По его мнению, страна намерена сражаться, пока Украина не потерпит поражение.