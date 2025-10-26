Американские власти не смогут заставить Россию заключить невыгодную для нее сделку по урегулированию украинского конфликта. Таким мнением поделился в соцсети Х британский аналитик Алан Уотсон.

По его словам, Вашингтон не сможет принудить Москву согласиться на прекращение или заморозку конфликта.

«[Президент России Владимир] Путин, Кремль, Совет национальной безопасности, Дума и российская улица едины, готовы продолжать, пока Украина не сдастся», — отметил эксперт.

До этого глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью телеканалам Fox News и CNN объяснял, что завершение конфликта на Украине возможно лишь при учете интересов России.

Ранее Уотсон сообщал об отступлении боевиков ВСУ со своих позиций в Красноармейске. Он назвал это окончательным крахом украинского обороны в Донбассе.