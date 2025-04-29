Уолтц назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире

Украина остается одной из самых коррумпированных стран мира. Важно внимательно контролировать средства, которые ей передаются, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью радиостанции Fox News .

«Украина была и до сих пор является одной из наиболее коррумпированных стран в мире», — отметил он.

Уолтц напомнил, что Киеву были выделены значительные финансовые ресурсы. Он засомневался, что администрация бывшего президента США Джо Байдена должным образом контролировала их использование.

Также Уолтц высказался о ситуации на Украине. Он отметил, что положение дел сложное, но процесс идет.

«Сто дней назад не было ничего: была непрекращающаяся тупиковая ситуация… Это сложно, движение будет непоследовательным, но у нас есть процесс», — подчеркнул Уолтц.

Ранее Белый дом призвал к полному прекращению огня в зоне СВО после объявленного перемирия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. При этом сенатор США Линдси Грэм* изменил позицию по урегулированию украинского конфликта. Он хочет быть «реалистичным» и позволить России сохранить часть новых территорий.

* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов