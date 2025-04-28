США призвали к полному прекращению огня на Украине после объявленного перемирия

Белый дом призвал к полному прекращению огня в зоне СВО после объявленного перемирия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь президента США Каролин Левитт.

Она отметила, что президент США Дональд Трамп оптимистично воспринял шаг российского лидера Владимира Путина, который ранее объявил перемирие на три дня в честь 80-летия Победы. Левитт также заявила, что у Трампа растет раздражение.

«Президент ясно дал понять, что он хочет полного прекращения огня сначала, чтобы убийства и кровопролития остановились. Он остается оптимистичным относительно того, что может достичь сделки, но он реалист в то же время», — подчеркнула Левитт.

Она подчеркнула, что нынешнюю ситуацию Трамп «получил в наследство» от предыдущего президента Джо Байдена, который позволил этому конфликту начаться.

Путин объявил перемирие с полуночи 8 мая до полуночи 11-го. На это время Вооруженные силы России остановят все боевые действия, но если Украина попытается нарушить перемирие, то ей дадут отпор.