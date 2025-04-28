Сенатор Грэм изменил позицию по украинскому конфликту

Сенатор США Линдси Грэм* изменил позицию по урегулированию украинского конфликта. Об этом написала газета The Washington Post .

Сенатор заявил, что хочет быть «реалистичным» в вопросе прекращения конфликта на Украине, позволив России сохранить часть новых территорий.

Издание напомнило, что три года назад Грэм* был одним из инициаторов по запрету признания США подобных территорий. Сенатор ранее заявил, что переоценить свою позицию по Украине его вынудил президент США Дональд Трамп.

В начале апреля сенатор Грэм* выдвинул законопроект о готовности поддержать ужесточение санкций против России в случае ее отказа от участия в мирных переговорах по Украине. Меры включают 500%-ные пошлины на импорт товаров из стран, закупающих российские энергоресурсы: нефть, газ и уран.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов