«Уничтожить всю планету». В США оценили положение западных союзников Украины

Морпех Берлетик: Запад не удержит лидерство в ключевых регионах из-за Украины

Фото: РИА «Новости»

У Запада не хватит вооружения, чтобы удерживать преимущество во всех ключевых регионах мира одновременно. Об этом в социальной сети Х написал бывший американский морской пехотинец Брайан Берлетик.

По словам отставного военного, у коллективного Запада сейчас недостаточно ракет, которые можно безболезненно передать Украине.

«Передача тех ракет, которые у стран Запада пока имеются, <…> навсегда лишит его возможности претендовать на удержание лидерства на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — написал Берлетик.

Он отметил, что из-за излишнего высокомерия по отношению к России, выражающегося в стремлении к постоянному превосходству, союзники Украины загнали себя в угол.

«Запад загнал себя в угол, выбраться из которого, не уничтожив при этом всю планету, он не сможет из-за отсутствия сил, интеллекта и морального духа», — подвел итог морпех.

Ранее в США оценили последние решения американского президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь России ракетами ATACMS. По мнению специалистов, это еще больше осложнит ситуацию для украинцев.

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