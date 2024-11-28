В США объяснили, почему последние решения Байдена обернутся для Украины катастрофой

Последние решения американского президента Джо Байдена, среди которых разрешение Украине наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, не улучшат положение ВСУ, а только еще больше осложнят ситуацию для украинцев на поле боя. Об этом говорится в материале издания Defense News .

В статье упоминаются решения о поставке на Украину противопехотных мин, о направлении в страну американских специалистов для ремонта и обслуживания техники, и о разрешении ВСУ использовать американские ракеты для ударов по российской территории.

«Расширение разрешений для применения американского оружия и поставки нового вооружения оказались слишком запоздалыми, чтобы дать Украине какое-нибудь преимущество на поле боя или хотя бы рычаги давления на переговорах. Вместо этого основным эффектом данного решения может стать серьезная эскалация, которая еще больше ослабит Украину, а США оставит в худшем положении», — сказано в публикации.

По мнению журналистов, не следует питать иллюзий, что ракеты ATACMS и противопехотные мины станут универсальным средством для Украины.

«Представители администрации Байдена сами признают, что снятие ограничений на использование ракет ATACMS не изменит хода конфликта», — сообщает издание.

Американские журналисты отмечают, что ВСУ продолжают терять захваченные ранее территории в Курской области, и усиленная отправка своих скудных ресурсов на поддержку этого нападения может только приблизить поражение Украины.

«Противопехотные мины могли бы позволить Украине перейти к оборонительной стратегии. Но с учетом вымотанных военных ВСУ, которые едва держатся, неясно, успеют ли поступить эти мины в достаточном количестве, чтобы Украина смогла их использовать до того, как земля промерзнет от морозов», — задались вопросом авторы материала.

Журналисты также заметили, что разрешение на работу военных подрядчиков США на Украине, не принесут весомой пользы и только незначительно ускорят ремонт техники.