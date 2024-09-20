Уничтоженный главный центр связи украинской разведки располагался под землей

Пораженный российскими войсками главный центр специальной радиосвязи военной разведки Украины находился глубоко под землей. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, военный объект ВСУ замаскировали под заброшенное гражданское здание.

«Враг старательно его замаскировал, создав основную инфраструктуру глубоко под землей», — подчеркнул он.

Рогов добавил, что украинский центр располагался в Киевской области, ВС России поразили объект ракетой.

По данным пресс-службы Минобороны, российские войска ликвидировали центр специальной радиосвязи ГУР 19 сентября. Также военные атаковали критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины. В оборонном ведомстве добавили, что авиация, ракетные войска и беспилотники уничтожили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах.

Ранее ФСБ ликвидировала в Свердловской области агента ГУР Украины. Злоумышленник был членом запрещенной в РФ украинской националистической террористической организации и готовил теракт против руководителя оборонного предприятия.