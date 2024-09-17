Место ликвидации агента ГУР Украины на Урале сняли на видео

В Свердловской области сотрудники ФСБ ликвидировали агента Главного управления разведки Минобороны Украины, готовившего теракт против руководителя оборонного предприятия. Кадры с места задержания обнародовала пресс-служба ведомства.

Преступник являлся членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации. Его задержали, когда он закладывал взрывчатку в тайник. Украинский агент оказал сопротивление, в результате чего его ликвидировали.

После у мужчины нашли пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемую взрывчатку и средства связи, которые он использовал для общения с кураторами из ГУР.

При обысках в квартире и в гараже преступника силовики обнаружили инструкции и компоненты для изготовления взрывчаток. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Специалистам предстоит найти пособников украинского агента.