Место ликвидации агента ГУР Украины на Урале сняли на видео

В Свердловской области сотрудники ФСБ ликвидировали агента Главного управления разведки Минобороны Украины, готовившего теракт против руководителя оборонного предприятия. Кадры с места задержания обнародовала пресс-служба ведомства.
Преступник являлся членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации. Его задержали, когда он закладывал взрывчатку в тайник. Украинский агент оказал сопротивление, в результате чего его ликвидировали.
После у мужчины нашли пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемую взрывчатку и средства связи, которые он использовал для общения с кураторами из ГУР.
При обысках в квартире и в гараже преступника силовики обнаружили инструкции и компоненты для изготовления взрывчаток. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Специалистам предстоит найти пособников украинского агента.
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