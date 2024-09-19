Российские военные поразили главный центр связи украинской военной разведки

Российские военные поразили главный центр связи ГУР ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Кроме этого, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники поразили критически важные объекты аэродромной инфраструктуры и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах.

Ранее Минобороны сообщило, что украинские военные в Курской области за сутки потеряли более 300 боевиков и до 14 единиц техники.

Накануне ФСБ ликвидировала агента украинской военной разведки в Свердловской области. Диверсант готовил покушение на руководителя одного из оборонных предприятий, но его раскрыли и поймали, когда он попытался заложить взрывчатку в тайник. Агент оказал сопротивление, его уничтожили.