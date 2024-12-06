Уничтоженные на пути к Крымскому мосту катера оказались новейшей разработкой

Российские военные предотвратили атаку на Крымский мост. Вооруженные силы Украины нацелили на него группу безэкипажных катеров на базе недавно испытанной системы «Гавия». Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Рано утром 6 декабря военные засекли в акватории Черного моря пять безэкипажных катеров, которые вышли из Одессы. Движение по Крымскому мосту перекрыли, а надводные дроны уничтожили с высокоскоростных катеров «Раптор» и вертолетов.

По обломках российские специалисты определили тип дронов. Украинские военные выпустили катера-разведчики, дроны прикрытия с пулеметами и тепловизорами, а также ударные с боевой частью. Среди них — Magura-V5 и Sea Baby.

Направленные на Крымский мост катера относились к новейшей погружной автономной системе «Гавия». Ее создала польская компания Enamor по лицензии американской Teledyne Technologies. Испытания системы прошли 18 ноября в Гдыне.

Минобороны не назвало тип уничтоженных морских беспилотников. По его информации, авиация Черноморского флота обезвредила два безэкипажных катера, затем еще шесть.