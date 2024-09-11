Уничтожение танка ВСУ в курском приграничье сняли на видео

Российские военные уничтожили в Курской области танк Вооруженных сил Украины. Бойцы группировки «Север» сбросили на него управляемый боеприпас, сообщило Минобороны .

Военнослужащие при помощи беспилотника вели разведку в приграничном районе Курской области. Они заметили передвигавшуюся бронетехнику и сбросили на нее управляемый боеприпас.

Дрон снял момент прицеливания и уничтожения танка. После сброса боеприпаса произошел мощный взрыв, в небо поднялось облако огня и дыма.

В общей сложности с 6 августа украинская армия потеряла в Курской области более 12 тысяч военнослужащих. Минобороны отчиталось 11 сентября об ударах по технике и бойцам 12 бригад ВСУ на курском направлении. «Известия» сообщили также об атаке в Сумской области, где засекли места расположения иностранных наемников и резервов противника.