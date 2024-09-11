Росгвардия показала, как наносит удары по противнику в Курской области

Росгвардия опубликовала видео из зоны КТО в Курской области. На нем бойцы показали, как с помощью беспилотников помогают уничтожать вражеские позиции.

Дроны выслеживают украинские ДРГ, бронетехнику и огневые позиции ВСУ. После этого бойцы Росгвардии передают артиллеристам координаты, и цели поражают. Кроме того, по позициям украинских националистов наносятся удары и беспилотниками-камикадзе.

В ведомстве также есть расчеты противодействия БПЛА противника. Операторы перехватывают сигналы вражеских дронов, передают информацию подразделениям радиоэлектронной борьбы и таким образом предотвращают нанесение ударов по позициям российской армии.

В результате всех этих действий противник несет ощутимые потери.

Накануне Росгвардия показала, как помогла артиллеристам уничтожить группу украинской пехоты в ЛНР.