Потери украинских военных за время боевых действий в Курской области превысили 12 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военное ведомство сообщило, что за сутки российские военные отразили одну контратаку, сорвали попытки атаковать три села. Только за минувшие 24 часа ВСУ потеряли более 350 военных и 13 единиц бронетехники.

Украинские боевики в том числе лишились трех танков, трех БТР, семи боевых бронированных машин, а также артиллерийского орудия, двух пусковых установок РСЗО и 19 автомобилей.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал об освобождении около 10 населенных пунктов в регионе. Генерал добавил, что ВСУ несут очень большие потери и что удерживать территорию им становится все тяжелее.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у военных есть план, как выдавить ВСУ с территории Курской области, но отказался раскрывать какие-либо детали.