Уничтожение безэкипажного катера ВСУ в Черном море сняли на видео

В северо-западной части акватории Черного моря российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Разбили вдребезги», — подчеркнули в ведомстве.
Украинское судно следовало в направлении Крымского полуострова. Его ликвидировали огневыми средствами Черноморского флота.
Ранее стало известно, что в небе над Крымом российские военные сбили два беспилотника ВСУ. Их уничтожили силы ПВО. Еще по два украинских дрона сбили над Белгородской и Воронежской областями. Над территорией Курской области ВС России уничтожили 11 БПЛА.
Недавно в Севастополе временно приостановили работу паромов и катеров. Причину такого решения жителям региона не назвали. Движение морского пассажирского транспорта восстановили в короткие сроки.
США предупредили об угрозе из-за тарифных войн Трампа
Командиров ВСУ обвинили в целенаправленной ликвидации русскоязычных
Посвященный освобождению Ленинграда спектакль показали в Щелкове
Появилось видео вероятного падения ступени ракеты в Липецкой области
СМИ превратили в новости шутку «Панорамы» о китайской нейросети DeepSeek
Почти 100 отелей закрыли в турецкой курортной провинции
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте