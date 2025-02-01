Уничтожение безэкипажного катера ВСУ в Черном море сняли на видео

В северо-западной части акватории Черного моря российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Разбили вдребезги», — подчеркнули в ведомстве.

Украинское судно следовало в направлении Крымского полуострова. Его ликвидировали огневыми средствами Черноморского флота.

Ранее стало известно, что в небе над Крымом российские военные сбили два беспилотника ВСУ. Их уничтожили силы ПВО. Еще по два украинских дрона сбили над Белгородской и Воронежской областями. Над территорией Курской области ВС России уничтожили 11 БПЛА.

Недавно в Севастополе временно приостановили работу паромов и катеров. Причину такого решения жителям региона не назвали. Движение морского пассажирского транспорта восстановили в короткие сроки.