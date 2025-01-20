Движение катеров и паромов приостановили в Севастополе

В Севастополе приостановили работу паромов и катеров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городской департамент транспорта.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — заявили в ведомстве.

Причину такого решения не уточнили. Пассажирам организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно.

Upd: морской пассажирский транспорт возобновил работу, сообщили в дептрансе.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин провел совещание по развитию Крыма. Ранее мероприятие анонсировал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

В начале января в проливе Босфор временно закрыли движение судов — спасатели искали брата и сестру, без вести пропавших в ноябре 2024 года. На тот момент никаких следов исчезнувших в море родственников не нашли.