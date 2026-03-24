Уничтожен второй летевший на Москву дрон ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили второй беспилотник, летевший в направлении Москвы. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил градоначальник.

До этого Собянин сообщил о ликвидации беспилотника, летевшего на Москву, в 15:43.

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ранее в Белгородской области боевики ВСУ атаковали несколько населенных пунктов. В селе Красный Октябрь пострадали три мирных жителя, в селе Грузское — мужчина получил ранения рук и лица из-за детонации дрона, а в поселке Ракитное был ранен сотрудник МЧС.