Системы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

На месте работают специалисты экстренных служб. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

С 09:00 до 13:00 средства ПВО сбили и перехватили 19 вражеских беспилотников над Тульской, Курской, Рязанской, Белгородской, Ленинградской и Брянской областями. А за ночь они уничтожили 249 украинских дронов над 13 регионами и акваторией Азовского моря.

Ранее в калининградском аэропорту Храброво задержали и отменили больше 20 рейсов в Москву и Санкт-Петербург и из этих городов из-за временных ограничений на фоне режима беспилотной опасности.