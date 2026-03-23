Пять человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Гладков заявил о пяти пострадавших от ударов дронов ВСУ по Белгородской области

В результате ударов ВСУ в Белгородской области ранения получили пять человек, среди них есть сотрудник МЧС. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Красный Октябрь атаковали автомобиль на территории предприятия, пострадали три мирных жителя. У одного диагностировали осколочное ранение ноги, у остальных — баротравмы.

«В селе Грузское в результате детонации дрона на территории предприятия ранен мужчина, с ранениями рук и лица, а также минно-взрывной травмой. Его транспортируют в больницу», — добавил Гладков.