Пять человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Гладков заявил о пяти пострадавших от ударов дронов ВСУ по Белгородской области
В результате ударов ВСУ в Белгородской области ранения получили пять человек, среди них есть сотрудник МЧС. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Красный Октябрь атаковали автомобиль на территории предприятия, пострадали три мирных жителя. У одного диагностировали осколочное ранение ноги, у остальных — баротравмы.
«В селе Грузское в результате детонации дрона на территории предприятия ранен мужчина, с ранениями рук и лица, а также минно-взрывной травмой. Его транспортируют в больницу», — добавил Гладков.
Кроме того, в поселке Ракитное после прилета БПЛА загорелся дом. На место прибыл пожарный расчет, во время тушения ударил еще один дрон. Сотрудник МЧС получил осколочные ранения головы, баротравму и минно-взрывную травму, заключил глава региона.
Ранее в понедельник боевики ВСУ атаковали поселок Сосница в Брянской области, пострадали два сотрудника предприятия «Мираторг».