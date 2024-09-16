«Умные» минные поля установили на Авдеевском направлении

Российские саперы дистанционно заминировали участки местности на Авдеевском направлении в зоне спецоперации, где возможен прорыв ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Умные» минные поля установил расчет новейшей инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» группировки войск «Центр». Бойцы заминировали участки местности перед позициями ВС РФ на Авдеевском направлении.

Расчет ИСДМ получил данные о местоположении района установки минного поля, где ожидается прорыв украинских боевиков с использованием бронетехники. Бойцы перевели боевую машину из походного положения в боевое, затем выполнили ее азимутальное ориентирование. После этого залпом 122-миллиметровых боеприпасов дистанционно заминировали участок «умными» минами.

«Оснащенные сейсмическими датчиками и электронными чипами мины способны определять тип приближающейся цели и срабатывают только на строго запрограммированные цели, будь то военная техника или проходящий человек», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее саперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ начали разминирование освобожденных кварталов Часова Яра в ДНР.